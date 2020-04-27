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Факты / Украина / Общество

Ветеранам разрешат льготный ввоз авто из-за границы — законопроект

В Министерстве по делам ветеранов разрабатывают законопроект о льготном ввозе автомобилей ветеранами из-за границы на территорию Украины для организации собственного дела.

В пресс-службе Минветеранов также сообщают, что уже создана рабочая группа по вопросам внедрения льготного ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины для ветеранов войны. В ее состав вместе со специалистами министерства вошли представители ветеранских общественных организаций.

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Этот законопроект должен обеспечить ветеранам дополнительные возможности для организации собственного дела, гарантировать социальную справедливость.

Сегодня растаможивание автомобилей воспринимается обществом как очередная льгота от государства. Мы в этом законопроекте планируем создать новые возможности для льготной покупки качественного транспорта для ведения собственного дела ветеранами. Это будет стимулировать к открытию малого бизнеса, а также будет способствовать наполнению государственного и местных бюджетов, — отмечают в Министерстве по делам ветеранов.

Ранее мы сообщали, для поддержки малого бизнеса в условиях карантина Кабмин усовершенствовал программу Доступные кредиты 5-7-9%, что позволяет платить 0% по кредитам.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Dreamstime

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