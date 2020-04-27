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Факты / Украина / Общество

Всеукраинская школа онлайн покажет уроки для 1-4 классов — когда и где смотреть

28 апреля Всеукраинская школа онлайн начинает трансляцию уроков для школьников 1-4 классов.

Уроки будут транслироваться на YouTube МОН и еще 4-х телеканалах. Программа рассчитана на 5 недель и состоит из четырех предметов: украинского языка, математики, науки и искусства.

— Каждый урок продлится 15 минут, что является оптимальным для занятий детей этой возрастной категории в формате теле- и онлайн-лекций. В целом для детей начальной школы лучшим является непосредственный контакт и обучение со своим учителем, поэтому мы не планировали делать онлайн-уроки для детей этого возраста.

Однако многие родители и педагоги обращаются к нам с просьбой организовать уроки и для начальной школы, — рассказала и.о. Министра образования и науки Любомира Мандзий.

Она подчеркнула, что именно поэтому организаторы и решили добавить к Всеукраинской школы онлайн самых младших школьников.

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Кроме онлайн-версии уроков на YouTube МОН, занятия можно будет смотреть и на телеканалах:

  • 1 класс — Пиксель;
  • 2 класс — UA: Первый;
  • 3 класс — UA: Культура;
  • 4 класс — ПлюсПлюс.

Уроки будут транслироваться во вторник и четверг с 09.00 до 10.00.

Напомним, образовательный проект Всеукраинская школа онлайн стартовал 6 апреля. Каждое утро, в 10.00, с понедельника по пятницу уроки транслируют украинские телеканалы.

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