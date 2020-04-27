Требования к участникам дорожных тендеров должны соответствовать мировым стандартам — Арахамия

Для дорожных тендеров должны быть введены квалификационные критерии, которые соответствуют международной практике.

Об этом заявил председатель парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия. По его мнению, это сделает невозможным участие в закупках недобросовестных участников, которые не имеют ни техники, ни опыта для выполнения работ.

— Вы же знаете, как делаются дороги. Тендер выигрывают люди с ограниченным количеством дорожной техники или вообще без нее. По субподрядам это распределяют технически обеспеченным компаниям. Это тоже неправильная конструкция, так нельзя делать. Затем мы переплачиваем за дороги, поэтому нужна какая-то здоровая маржа, — отметил политик.

По его словам, компании экономят на материалах и строят дороги ненадлежащего качества. Поэтому нужно вводить квалификационные критерии, как во всем мире. Если мы хотим работать только с теми, кто имеет техническую возможность, то надо это вписывать в квалификационные требования. Также большой проблемой являются тендерные тролли и неопределенность квалификационных требований к участникам закупок.

— Это большая проблема в дорожном строительстве. Еще при предыдущей власти эта проблема была очень распространенной. Они (тролли, — Ред.) фактически сорвали все сроки выполнения работ. Благодаря тому, что они оспаривали. Один из механизмов — существенно повысить плату за подачу жалобы. Таким образом повысить барьер, чтобы людям, которые массово занимаются обжалованием, это было дороже и просто невыгодно экономически. Но я считаю, что это недейственный механизм. Поэтому речь идет о тендерах на сотни миллионов. Так что если сейчас кто-то тратит 12 тыс. грн на подачу жалобы, то будет платить, например, в пять раз больше — более 60 тыс. грн. Это небольшие средства по сравнению с суммой тендера, все равно они будут это делать. Здесь надо какие-то другие механизмы искать, — рассказал председатель фракции Слуга народа.

По словам Арахамии, система должна быть выстроена так, чтобы средние и малые компании имели возможность участвовать в проектах, которые они реально способны выполнить. Политик считает манипуляцией сообщение о том, что он якобы выступает против проекта методики квалификационных требований, разработанной Укравтодором.

— Это вырванная из контекста цитата. Я имел в виду методологию оценки себестоимости, которую мы должны исправить в законопроекте, автором которого является Игорь Негулевский, — подчеркнул Давид Арахамия.

Народный депутат отметил, что во время выступления в программе Свобода слова имел в виду коррупцию, которую провоцирует не система отбора участников тендера, а система ценообразования в дорожном строительстве. Вместо твердой цены, как в европейских странах, в Украине действует еще советская система нормативов.

В результате подрядчик вынужден в документах указывать, что платит рабочим по 6 тыс. грн, хотя на самом деле — 15 тыс. грн. А дополнительные средства на зарплаты “прячет” в завышенных ценах на материалы.

— В законопроекте, что мы предлагаем, отмечается: заказчика не волнует, какая структура себестоимости у подрядчика, сколько он тратит на зарплаты. Его волнует качество, которое проверяется европейским технадзором, а также финальная цена — затраты, которые понес клиент напрямую. А что там на самом деле — это непосредственный рыночный механизм. Поэтому иностранцы, которые приезжают в Украину с желанием участвовать в тендерах, когда узнают о том, каким образом их будут контролировать и показывать заказчикам себестоимость, отказываются от участия. Это фактически создает искусственные барьеры и мы не можем затянуть в страну нормальных подрядчиков со своими деньгами, — отметил Арахамия.

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Укравтодор разработал проект методических рекомендаций по закупке дорожных работ для областных служб автомобильных дорог по правилам закупок международных финансовых организаций. Документ позволяет защитить проведение тендерных процедур от блокировки недобросовестными подрядчиками. Однако проект не одобрен Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Утвердить проект методических рекомендаций Минэкономики призвала Международная ассоциация инженеров — консультант (FIDIC). По словам президента Ассоциации инженеров-консультантов Украины, уполномоченного представителя FIDIC в Украине Яны Щигуровой, разработанная Укравтодором документация наиболее соответствует международной практике закупки работ и услуг в дорожном строительстве.

25 апреля издание Наши деньги обнародовало заявление главы депутатской фракции Слуга народа Давида Арахамии о том, что из-за коррупционной методологии Укравтодора (методические рекомендации для подготовки типичной тендерной документации) иностранные компании не могут строить дороги в Украине.

К слову, Давид Арахамия сообщил, что следующее внеочередное пленарное заседание Верховной Рады может состояться в четверг 30 апреля или в пятницу 1 мая.