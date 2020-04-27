В условиях карантина людям все больше хочется проводить время на свежем воздухе, поэтому многие рассматривают аренду дома или дачи.

Объявлений об аренде становится с каждым днем больше. По сравнению с мартом 2009 года цены на посуточную и помесячную аренду домов в Киевской области выросли на 5%.

В среднем арендовать дом можно за 28 000 грн в месяц, за посуточную аренду дома просят от 1500 грн.

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За уютный дом возле озера придется заплатить 2500 грн. Дом с бассейном, бильярдом и баней будет стоить от 5000 грн в сутки.

Объявления об аренде домов и дачи можно найти на таких популярных сайтах, как: OLX, Booking.com, Лун, Domik.ua и DOM.RIA.

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