Зеленский анонсировал запуск ипотеки со ставкой около 10%

Правительство и Нацбанк на этой неделе презентуют новую ипотечную программу со ставкой около 10%.

Об этом в своем видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский.

— Я приветствую решение Национального банка Украины снизить учетную ставку до 8%. Это дает банкам возможность снизить ставки по кредитам как для бизнеса, так и для населения, — добавил глава государства.

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Кроме того, Владимир Зеленский также анонсировал, что правительство вместе с НБУ представят программу кредитов малому бизнесу с низкой ставкой для выплаты зарплат своим работникам.

По его словам, эти две программы являются важными экономическими шагами для страны.

Напомним, ранее Владимир Зеленский уже сообщал, что в сентябре 2020 года ставка по ипотечным кредитам в Украине может снизиться до 10% годовых.