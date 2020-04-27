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Факты / Украина / Политика

Зеленский обсудил с президентом Литвы подготовку саммита Украина-ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Литвы Гитанас Науседа обсудили состояние подготовки саммита Украина — ЕС и шестого саммита Восточного партнерства.

Глава государства пригласил своего литовского коллегу посетить Киев в конце года для участия в очередном заседании Совета президентов Украины и Литовской Республики.

Также президенты во время телефонного разговора обсудили ситуацию в странах в связи с распространением коронавируса и меры, которые принимают с целью противодействия и минимизации влияния Covid-19 на граждан.

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Кроме того, Владимир Зеленский проинформировал своего коллегу о ситуацию с безопасностью на Донбассе и поблагодарил за неизменную поддержку Вильнюсом суверенитета и территориальной целостности Украины.

Напомним, ранее Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном и пригласил его в Украину.

Источник: Офис президента

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