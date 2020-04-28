Количество больных коронавирусом в Киеве возросло до 1 298 человек.
Об этом сообщил Виталий Кличко во время брифинга.
— По сравнению с несколькими прошлыми днями статистика сегодня — не очень оптимистична. За минувшие сутки количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили заболевание коронавирус, увеличилось еще на 78 человек.
Трое из них — медики. На сегодня в столице 1 298 подтвержденных случаев заболевания Covid-19, — сказал Виталий Кличко.
Среди заболевших 36 женщин в возрасте от 23 до 74 лет. И три девочки от 11 до 16 лет. 36 мужчин от 23 до 80 лет. И три мальчика в возрасте от семи месяцев до 17 лет.
22 пациента госпитализировали в больницы столицы. Другие — лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.
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Напомним, по состоянию на 28 апреля в Украине зафиксировали 9 410 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19.
За сутки заболел 401 человек. Из них 239 летальных случаев, а 992 пациента выздоровели.