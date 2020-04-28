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Факты / Украина / Общество

78 человек за сутки: в Киеве количество больных коронавирусом выросло до 1 298

Количество больных коронавирусом в Киеве возросло до 1 298 человек.

Об этом сообщил Виталий Кличко во время брифинга.

— По сравнению с несколькими прошлыми днями статистика сегодня — не очень оптимистична. За минувшие сутки количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили заболевание коронавирус, увеличилось еще на 78 человек.

Трое из них — медики. На сегодня в столице 1 298 подтвержденных случаев заболевания Covid-19, — сказал Виталий Кличко.

Среди заболевших 36 женщин в возрасте от 23 до 74 лет. И три девочки от 11 до 16 лет. 36 мужчин от 23 до 80 лет. И три мальчика в возрасте от семи месяцев до 17 лет.

22 пациента госпитализировали в больницы столицы. Другие — лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

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Напомним, по состоянию на 28 апреля в Украине зафиксировали 9 410 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19.

За сутки заболел 401 человек. Из них 239 летальных случаев, а 992 пациента выздоровели.

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