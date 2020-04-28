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Факты / Украина

Из-за коронавируса: в Луганске закрыли целую подстанцию скорой

Подстанцию ​​скорой помощи №4 в Луганске закрыли из-за масштабного заражения работников коронавирусом.

Эту информацию подтвердил медик скорой помощи оккупированного города.

Работник скорой уточняет, что положительный анализ получено в 12 из 20 тестируемых сотрудников этой подстанции. Их госпитализировали.

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По данным другого медицинского работника, первым заразился врач, который выезжал на вызов к луганчанину, у которого 4 дня держалась температура.

Подконтрольная России администрация Луганска об этом случае на своих ресурсах не сообщала. По ее данным, в ОРЛО всего зарегистрировано 119 случаев коронавируса.

К слову, медики города часто сообщают о плохом обеспечении средствами защиты. Так, некоторым медикам скорой предлагали использовать как защиту дождевики.

Источник: Радио Свобода

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