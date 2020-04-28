Регулярное употребление спиртных напитков не снижает риск заболевания коронавирусом.
Об этом заявили в Центре общественного здоровья Украины.
— Частое и чрезмерное употребление алкоголя повышает риск возникновения различных нарушений в организме, — говорят в ЦОЗ Украины.
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У больного коронавирусом алкоголь может только осложнить течение заболевания.
Не спасает от заражения вирусом и горячая ванна, добавляют в ЦОЗ.
— Нормальная температура тела человека — 36,5 — 37 градусов. Температура воды в ванне на нее не влияет, — комментируют в Центре общественного здоровья Украины.
Слишком горячая вода может только привести к ожогам кожи.
Напомним, ранее мы писали, сколько Украина потратила средств на борьбу с коронавирусом. С начала марта расходы составили 1,093 млрд грн. Из госбюджета выделили 365,324 млн грн, из местных бюджетов 690,374 млн грн.