Регулярное употребление спиртных напитков не снижает риск заболевания коронавирусом.

Об этом заявили в Центре общественного здоровья Украины.

— Частое и чрезмерное употребление алкоголя повышает риск возникновения различных нарушений в организме, — говорят в ЦОЗ Украины.

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У больного коронавирусом алкоголь может только осложнить течение заболевания.

Не спасает от заражения вирусом и горячая ванна, добавляют в ЦОЗ.

— Нормальная температура тела человека — 36,5 — 37 градусов. Температура воды в ванне на нее не влияет, — комментируют в Центре общественного здоровья Украины.

Слишком горячая вода может только привести к ожогам кожи.

Напомним, ранее мы писали, сколько Украина потратила средств на борьбу с коронавирусом. С начала марта расходы составили 1,093 млрд грн. Из госбюджета выделили 365,324 млн грн, из местных бюджетов 690,374 млн грн.