Выиграли ли украинцы от падения мировой цены на газ и какие есть риски для рынка

Вслед за нефтью в мире и Украине дешевеет и газ. В апреле оптовая цена для нужд населения снизилась на 15% — до 2,9 грн за кубометр. Это аж на 18% меньше, чем цена на европейском хабе. Сейчас тарифы в Украине привязали именно к внутренним, а не внешним индикаторам. И настоящее удешевления газа в этом году — далеко не последнее.

— Произошло рекордное падение цен в Европе. А в Украине ценообразования действует по принципу рыночного, импортного паритета. Однако уже во второй раз цена на украинском рынке снизилась даже ниже этого импортного паритета — из-за существенного превышения предложения над спросом. Мы перешли с европейского индикатива на украинский, потому что украинский стал выгодным. Новый, независимый Оператор ГТС Украины провел тендер, на котором сформировалась ниже цена, чем была на европейском хабе с доставкой. И именно благодаря этому Нафтогаз смог еще уменьшить цену, по которой мы передаем газ газсбытам, а газсбыты соответственно перепродают населению, — говорит Андрей Коболев.

Конечная цена для потребителей с учетом налогов и наценок газсбытов достигнет 3,7 грн за кубометр. Но вскоре газ может подешеветь еще больше. В частности благодаря конкуренции среди поставщиков — после открытия рынка газа для населения.

— Украинские потребители от падения мировой цены на газ точно выиграли. Но они могли бы выиграть еще больше, если бы такая же конкуренция, которая была на тендере Оператора ГТС, происходила и на рынке для бытовых потребителей. Но сейчас нынешние поставщики просто не дают возможности своим клиентам уйти от них, ссылаясь на те или иные долги. Выяснить историю и происхождение этих долгов часто очень трудно, но процесс смены поставщика они блокируют. Поэтому это ограничение надо срочно снимать. Этот шаг сделает рынок для населения прозрачным, цивилизованным и конкурентным. А это в свою очередь будет еще больше снижать цены. Мы очень надеемся, что в ближайшее время украинский регулятор прислушается к нашим предложениям и ликвидирует это архаичное, нерыночное и фактически, не побоюсь этого слова, монопольное ограничения для частных газсбытов.

Старт рынка ожидали уже с мая. Но из-за пандемии и карантина процесс затягивается на лето. Хотя эксперты уверяют: нынешняя ценовая конъюнктура — замечательный момент для рыночной реформы. Ведь так потребители смогут самостоятельно выбирать для себя наиболее выгодные тарифы и поставщика.

Но для этого профильный регулятор еще должен упростить процесс перехода от одного поставщика к другому. Иначе действующие газсбуты сохранят свою монополию.

— Рынок нужно открыть для всех поставщиков. И пусть они все борются за клиента. Чем больше будет поставщиков, тем больше будет предложение, то соответственно меньше будет и цена для украинского домохозяйства. Правительство продлило действие ПСО, которое фактически гарантирует, что у потребителя через существующий договорной механизм с газсбытами имеется доступ к ресурсу газа. Но, если бы регулятор — НКРЕКП — принял решение и позволил потребителю свободно менять своих поставщиков, тогда потребители, которые не хотели бы покупать топливо в нынешних газсбытов, могли бы выбрать другого поставщика. Таким образом уже бы начал формироваться конкурентный рынок.

Однако пандемия несет рынку и угрозы. Из-за высокой себестоимости продукции на фоне мирового падения цен украинские компании рискуют уменьшить инвестиции и объемы добычи.

В новых условиях разработка месторождений иногда становится нерентабельной. Поэтому компании, особенно небольшие, вынуждены прекращать добычу до лучших времен.

— Например, несколько наших местных партнеров уже сообщили, что при таких ценовых условиях они планируют вовсе прекратить добычу. Такие случаи будут только увеличиваться. Потому что цена на газ очень низкая. И при такой цене начинать добычу на многих новых месторождениях просто финансово нерентабельно. Сейчас поиском, разведкой могут заниматься только крупные компании вроде Нафтогаза.

Чтобы отрасль устояла, специалисты рекомендуют усилить государственную поддержку. Чтобы газовики могли продолжить поиск новых перспективных месторождений.

— Было бы очень хорошо, если бы новое правительство в максимально короткие сроки завершило конкурс на новые участки, которые Кабинет Министров проводил еще в июле прошлого года. Конкурс был проведен, Нафтогаз с 9 участков выиграл 4. Но мы до сих пор не можем подписать контракт. Это очень сильно ограничивает нашу возможность работать, проводить разведку. Есть такая шутка: человек просит жену пожарить рыбу, а та спрашивает: а где же она? Мужчина отвечает: ты, жарь, а рыба будет. С добычей газа похожая ситуация, но нам не до шуток: сделки (СРП — соглашение на распределение продукции — Ред.) до сих пор не подписали, мы не можем начать разведку, но от нас ожидают увеличения объемов добычи газа. Нам срочно нужны новые качественные лицензии. Чем раньше мы их получим, тем быстрее можно ожидать стабилизации или увеличение добычи газа, — отметил Коболев.

Беседовал Алексей Савицкий