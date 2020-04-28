Национальный банк Украины (НБУ) на 28 апреля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,10 грн/1$, что на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Курс евро вырос на 8 копеек, он установлен на уровне 29,41 грн/€.

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Курс валют в Украине от НБУ на 28.04:

1 доллар США — 27,10 грн;

1 евро — 29,41 грн;

1 польский злотый — 6,49.

Напомним, НБУ установил официальный курс доллара на 27 апреля на уровне 27,14 грн/$1.