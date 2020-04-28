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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Гендиректор аэропорта Борисполь получил в апреле 596,5 тыс. грн зарплаты

Павел Рябикин, генеральный директор международного аэропорта Борисполь, который из-за карантина перестал полноценно работать, получил в апреле 596,5 тыс. грн зарплаты.

Такую сумму он указал в своей декларации.

7 апреля Павел Рябикин получил 311,2 тыс. грн зарплаты по основному месту работы в аэропорту Борисполь, а 22 апреля он указал сумму 285,3 тыс. грн. Ее он получил на том же предприятии.

Читайте: Гендиректор аэропорта Борисполь в феврале получил 584 тыс. грн зарплаты

При этом в связи с карантином и закрытием границ регулярное авиасообщение в Украине временно приостановлено, а все аэропорты, в том числе Борисполь, полноценно не работают.

Напомним, ранее мы писали, что из аэропорта Борисполь госпитализировали иностранца с коронавирусом.

Источник: Декларация, Павел Рябикин

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