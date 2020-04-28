Коронавирус в Чернигов могли привезли из России

В Чернигове подтверждено уже 5 случаев инфицирования коронавирусом, и все они из-за нарушения самоизоляции мужчинами, которые приехали из Российской Федерации.

Об этом на брифинге рассказал начальник управления здравоохранения Черниговского городского совета Владислав Кухар.

— Буквально сегодня появилась информация еще о двух положительных лицах. Схема, к сожалению, та же. Мужчина, который приехал из Российской Федерации, нарушил условия самоизоляции. Он, скорее всего, и заразил свою жену. Он сейчас чувствует себя хорошо, никаких клинических проявлений нет. Но у женщины — субфебрильная температура, есть катаральные явления. Ей назначено лечение, она будет находиться дома под наблюдением врачей, — сказал Кухар.

Он напомнил, что первый случай коронавируса в Чернигове тоже был обнаружен у мужчины, вернувшегося с заработков в России.

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Еще одной инфицированной стала медсестра из Черниговской городской больницы №1, которая входила в состав мобильной бригады и принимала у больных Covid-19 анализы крови.

Напомним, первый случай коронавируса в Черниговской области было обнаружено 26 марта.