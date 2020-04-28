PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Коронавирус в Чернигов могли привезли из России

В Чернигове подтверждено уже 5 случаев инфицирования коронавирусом, и все они из-за нарушения самоизоляции мужчинами, которые приехали из Российской Федерации.

Об этом на брифинге рассказал начальник управления здравоохранения Черниговского городского совета Владислав Кухар.

— Буквально сегодня появилась информация еще о двух положительных лицах. Схема, к сожалению, та же. Мужчина, который приехал из Российской Федерации, нарушил условия самоизоляции. Он, скорее всего, и заразил свою жену.

Он сейчас чувствует себя хорошо, никаких клинических проявлений нет. Но у женщины — субфебрильная температура, есть катаральные явления. Ей назначено лечение, она будет находиться дома под наблюдением врачей, — сказал Кухар.

Он напомнил, что первый случай коронавируса в Чернигове тоже был обнаружен у мужчины, вернувшегося с заработков в России.

Читайте: Из-за коронавирус: в Луганске закрыли целую подстанцию ​​скорой

Еще одной инфицированной стала медсестра из Черниговской городской больницы №1, которая входила в состав мобильной бригады и принимала у больных Covid-19 анализы крови.

Напомним, первый случай коронавируса в Черниговской области было обнаружено 26 марта.

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка