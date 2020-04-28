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Факты / Украина / Общество

Коронавирус на Херсонщине: заболели 22 человека с одного предприятия

На Херсонщине за последние сутки провели 295 ПЦР-исследований на выявление коронавируса. По состоянию на 28 апреля зафиксировано 23 новых случая.

22 человека заболели коронавирусом, которые работали на предприятии в г. Каховка. Они контактировали ранее с больной женщиной.

Заболели 15 женщин в возрасте от 35 до 60 лет и 7 мужчин — в возрасте от 22 до 70 лет.

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Их состояние здоровья удовлетворительное. Они находятся на самоизоляции.

Также коронавирусом заболела 58-летняя женщина из г. Алешки. Ее госпитализировали в Олешковскую ЦРБ. Ее состояние средней тяжести, подключение к ИВЛ не нуждается.

Сейчас в Херсонской области 111 подтвержденных случаев коронавируса.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что при условии соблюдения всех правил безопасности продовольственные рынки смогут возобновить работу с 1 мая.

Источник: Юрий Гусев

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