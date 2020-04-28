Коронавирус в Киеве: статистика по районам Киева (КАРТА)

В Киеве по состоянию на 28 апреля коронавирусом заболели еще 78 человек.

Всего в столице 1 298 подтвержденных случаев Covid-19.

Лабораторно подтвержденные случаи добавились в таких районах:

Печерский +8;

Шевченковский +3;

Соломенский +10;

Днепровский +13;

Святошинский +6;

Деснянский +6;

Подольский +5;

Голосеевский +8;

Оболонский +7;

Дарницкий +12.

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Как писали Факты ICTV, по состоянию на 28 апреля в Украине зафиксировали 9 410 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19.

За сутки заболел 401 человек. Из них 239 летальных случаев, а 992 пациента выздоровели