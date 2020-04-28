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Факты / Украина / Общество

Коронавирус по районам Киева: где больше всего случаев Covid-19 (КАРТА)

В Киеве по состоянию на 28 апреля коронавирусом заболели еще 78 человек.

Всего в столице 1 298 подтвержденных случаев Covid-19.

Лабораторно подтвержденные случаи добавились в таких районах:

  • Печерский +8;
  • Шевченковский +3;
  • Соломенский +10;
  • Днепровский +13;
  • Святошинский +6;
  • Деснянский +6;
  • Подольский +5;
  • Голосеевский +8;
  • Оболонский +7;
  • Дарницкий +12.

Читайте: Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Коронавирус в Киеве: статистика по районам Киева (КАРТА)

Как писали Факты ICTV,  по состоянию на 28 апреля в Украине зафиксировали 9 410 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19.

За сутки заболел 401 человек. Из них 239 летальных случаев, а 992 пациента выздоровели

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