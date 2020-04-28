Коронавирус в Киеве: статистика по районам Киева (КАРТА)

В Киеве по состоянию на 28 апреля коронавирусом заболели еще 78 человек.
Всего в столице 1 298 подтвержденных случаев Covid-19.
Лабораторно подтвержденные случаи добавились в таких районах:
- Печерский +8;
- Шевченковский +3;
- Соломенский +10;
- Днепровский +13;
- Святошинский +6;
- Деснянский +6;
- Подольский +5;
- Голосеевский +8;
- Оболонский +7;
- Дарницкий +12.
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Как писали Факты ICTV, по состоянию на 28 апреля в Украине зафиксировали 9 410 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19.
За сутки заболел 401 человек. Из них 239 летальных случаев, а 992 пациента выздоровели