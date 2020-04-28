Коронавирус в городе атомщиков Нетешине: мэр обвиняет церковников УПЦ МП

В Нетешине Хмельницкой области вспышка коронавируса — обнаружено уже 8 инфицирований среди местных жителей города, в котором работает Хмельницкая АЭС.

Об этом сообщил мэр Нетишина Александр Супрунюк и добавил, что работникам атомной станции сделали почти сто тестов. Результаты еще не известны, но власти прогнозируют рекорд.

Атомная станция переводит работников, посещавших храмы на праздники, на дистанционную работу.

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Мэр обвиняет во вспышке инфекции представителей церкви УПЦ Московского патриархата, которые, по словам Супрунюка, призывали игнорировать коронавирус и проводили собрания на пасхальные праздники.

Глава города уже подал жалобу на преступление в СБУ.

Напомним, об инфицировании коронавирусом первого работника Хмельницкой АЭС стало известно 25 апреля.