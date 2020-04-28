В Украине зафиксировано 9 009 случаев заражения коронавирусом.

Первый случай инфекции был зафиксирован 3 марта у мужчины, который прилетел из Италии.

Факты ICTV решили напомнить, кто находится в группе риска заболевания коронавирусом.

Хронические заболевания, которые увеличивают риск заражения коронавирусом:

Диабет

Сердечно-сосудистые заболевания

Онкозаболевания

В зоне риска находятся беременные.

Также в ВОЗ отметили, что мужчины значительно чаще умирают от коронавируса, чем женщины. Это объясняется тем, что у женщин более устойчивая иммунная система. Женский половой гормон эстроген стимулирует иммунную систему и быстрее борется с болезнетворными организмами.

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Возраст, который увеличивает риск заражения коронавирусом:

40-49-лет – 0,3%;

50-59-лет – 1,3%;

60-69-лет – 3,4%;

70-79-лет – 7,8%;

от 80 лет – 13,5%.

В зоне наименьшего риска заболевания коронавирусом находятся лица в возрасте от 10 до 39 лет.

Для того, чтобы минимизировать риски заражения коронавирусом, необходимо вести здоровый образ жизни. Это поможет укрепить иммунитет, чтобы он мог справиться с инфекцией.

В группе риска находятся люди, которые путешествовали за границу, в частности, в США, Китай, Италию, Испанию, Южную Корею и другие страны, где был зафиксирован коронавирус.

Также в группе риска люди, которые работают на рынке.

Ранее китайские медики опубликовали симптомы коронавируса по дням, которые помогают показать, как протекает заболевание.

За основу исследований были взяты истории болезней пациентов двух больниц Уханя, которые поступили после 29 декабря и выписались или умерли к 31 января.

Источник: ВООЗ, СНБО