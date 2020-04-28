Киевляне получат выплаты ко Дню примирения и Дню победы — кому и сколько дадут

Ко Дню памяти и примирения и Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне определенным категориям малообеспеченных киевлян будет выделена материальная помощь в рамках программы Забота. Навстречу киевлянам.

Соответствующее распоряжение №651 подписал мэр Киева Виталий Кличко.

Одноразовую адресную социальную материальную помощь получат 78 663 человека. Это бывшие узники концлагерей, участники АТО и Революции Достоинства, а также члены их семей. Мы понимаем, что в условиях карантина большинство людей переживает трудное материальное положение, а эти выплаты им смогут помочь. Их начисление начнется с начала мая, — отметила заместитель главы КГГА Марина Хонда.

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Согласно распоряжению, материальную помощь в размере 800 грн получат:

лица, имеющие особые заслуги перед Родиной;

участники народного ополчения, которые принимали участие в обороне Киева с 11 июля 1941 года до 19 сентября 1941 года;

лица с инвалидностью I группы и бывшие узники концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания и мест принудительных работ в годы Второй мировой войны, признанные лицами с инвалидностью;

ветераны подпольно-партизанского движения;

Праведники Бабьего Яра.

В размере 700 грн:

лица с инвалидностью II группы и бывшие узники концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания и мест принудительных работ в годы Второй мировой войны, признанные лицами с инвалидностью.

В размере 600 грн:

лица с инвалидностью III группы и бывшие узники концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания и мест принудительных работ в годы Второй мировой войны, признанные лицами с инвалидностью;

отцы, матери погибших в мирное время солдат срочной службы;

киевляне — члены семей лиц, погибших или умерших вследствие ранений, увечий, контузий или иных повреждений здоровья, полученных во время участия в Революции Достоинства, а также члены семей лиц, которым посмертно присвоено звание Герой Украины за участие в Революции Достоинства;

киевляне — члены семей лиц, погибших или умерших, и члены семей киевлян, погибших или умерших вследствие ранений, контузий, увечий или заболеваний, полученных при непосредственном участии в антитеррористической операции, и киевляне — члены семей погибших (умерших) бойцов-добровольцев, которые участвовали в защите территориальной целостности и государственного суверенитета на Востоке Украины;

киевляне — члены семей лиц и члены семей киевлян, которые добровольно обеспечивали проведение антитеррористической операции, осуществляли меры по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях;

киевляне, которые включены в перечень лиц, которые во время участия в массовых акциях гражданского протеста получили тяжелые телесные повреждения, но они не привели к инвалидности, а обращение за помощью было в период с 21 ноября 2013 года до 30 апреля 2014 года.

В размере 500 грн получат:

киевляне, которые включены в перечень лиц, которые во время участия в массовых акциях гражданского протеста получили телесные повреждения средней тяжести в период с 21 ноября 2013 года до 30 апреля 2014 года.

В размере 450 грн:

участники боевых действий и бывшие узники концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания и мест принудительных работ, а также дети, которые родились в указанных местах принудительного содержания;

киевляне, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали участие в антитеррористической операции, и киевляне — бойцы-добровольцы, которые участвовали в защите территориальной целостности и государственного суверенитета на Востоке Украины;

киевляне, которые во время участия в массовых акциях гражданского протеста получили легкие телесные повреждения, которые не привели к инвалидности, в период с 21 ноября 2013 года до 30 апреля 2014 года.

В размере 400 грн:

вдовы Героев Советского Союза;

участники войны и бывшие узники концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания и мест принудительных работ; лица, которые были насильственно вывезены на принудительные работы на территорию Германии или ее союзников, находившихся в состоянии войны с бывшим Союзом ССР, или на территории оккупированных ими других государств;

дети партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистическим режимом в тылу врага;

члены семей погибших и жены (мужья) умерших инвалидов Второй мировой войны, жены (мужья) умерших участников войны и боевых действий, партизан и подпольщиков, жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причин, которые не женились во второй раз.

Социальная помощь будет поступать на текущие счета банков для выплаты пенсий или на счета, которые закреплены по Карте киевлянина.

Те, кто получают пенсии через Укрпочту, смогут получить помощь вместе с другими выплатами, которые поступаюют на отделение.

Лица, принадлежащие к нескольким категориям получат только одну социальную выплату в большем размере.

Ранее мы сообщали, что Фонд социального страхования Украины заявил о задержании выплат помощи для некоторых категорий граждан.