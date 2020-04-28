Приход тепла и повышение уровня температуры на улице не снижает риск заболеть коронавирусом.

Высокая температура воздуха, выше +25 градусов, и солнечные лучи никак не влияют на активность вируса.

— Заболеть коронавирусом можно независимо от того, насколько теплая и солнечная погода, — объясняют в Центре общественного здоровья Украины.

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Коронавирус активно распространяется в странах с теплым и даже жарким климатом, добавляют в ЦОЗ. В них также наблюдается распространение заболевания.

Напомним, ранее мы писали, сколько Украина потратила средств на борьбу с коронавирусом. С начала марта расходы составили 1,093 млрд грн. Из госбюджета выделили 365,324 млн грн, из местных бюджетов 690,374 млн грн.