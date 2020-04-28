По состоянию на 28 апреля в Украине зафиксировали 9 410 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19.

За сутки заболел 401 человек. Из них 239 летальных случаев, а 992 пациента выздоровели, сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

— Из тех, что заболели за сутки — 25 детей и 94 медики. Умерли 19 человек и 128 выздоровели, — подчеркнул министр.

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Коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 406 случаев;

Волынская область — 260 случаев;

Днепропетровская область — 318 случаев;

Донецкая область — 52 случая;

Житомирская область — 354 случая;

Закарпатская область — 387 случаев;

Запорожская область — 208 случаев;

Ивано-Франковская область — 783 случая;

Кировоградская область — 356 случаев;

г. Киев — 1298 случаев;

Киевская область — 604 случая;

Львовская область — 371 случай;

Луганская область — 32 случая;

Николаевская область — 116 случаев;

Одесская область — 248 случаев;

Полтавская область — 180 случаев;

Ровенская область — 553 случая;

Сумская область — 95 случаев;

Тернопольская область — 664 случая;

Харьковская область — 221 случай;

Херсонская область — 88 случаев;

Хмельницкая область — 72 случая;

Черновицкая область — 1429 случаев;

Черкасская область — 276 случаев;

Черниговская область — 39 случаев.

Напомним, с 11 марта в Украине действует общенациональный карантин по предотвращению распространения коронавируса.

31 марта Министерство здравоохранения разрешило работу продуктовых рынков в Украине на период карантина при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий.

29 апреля Кабинет министров рассмотрит возможность открытия продовольственных рынков во время карантина.