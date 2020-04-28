На Закарпатье у работника супермаркета обнаружили коронавирус

По состоянию на 15.00 на Закарпатье коронавирус подтвердили еще у двух человек — жителей Иршавы и села Сильце.

Об этом сообщает Иршавский городской совет.

Так как один из них — работник супермаркета Амбар, работу этого заведения торговли приостановлено. Принимаются меры по дезинфекции помещений и проводятся ПЦР-тестирование всех работников.

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Также сегодня во второй раз подтвердили выздоровления жителя села Луково.

Всего подтверждено 19 инфицированных Иршавщини. 1 человек умер, 3 вылечились.

Напомним, по состоянию на 28 апреля в Украине зафиксировали 9410 случаев Covid-19.