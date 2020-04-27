Обязанности вице-премьера по вопросам реформ еще не определены — Немчинов

Обязанности должности вице-премьера по вопросам реформ, которой сейчас нет в Кабинете министров, еще не определены.

Об этом заявил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов в эфире Свободы слова на ICTV.

— Если парламент примет решение о назначении лица на такую ​​должность, тогда это будет определено. Сейчас все обязанности разделены между тремя действующими вице-премьерами. Если у нас появится четвертый вице-премьер, будет осуществлено перераспределение этих обязанностей, соответственно новая должность будет отвечать за то или иное направление, которое будет прописано в соответствующем решении Кабинета министров, — объяснил он.

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Напомним, экс-президент Грузии Михеил Саакашвили заявил, что получил от президента Украины Владимира Зеленского предложение стать вице-премьер-министром по реформам в Кабмине.