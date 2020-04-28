Один человек на 5 кв. м: в Раде инициируют открытие ресторанов

Нардепы от фракции Слуга народа хотят разрешить функционирование летних площадок в кафе и ресторанах во время карантина. Таким образом они надеются спасти украинский ресторанный бизнес, который из-за пандемии коронавируса страдает от убытков.
Парламентарии считают, что пребывание украинцев на летних площадках можно сделать безопасным, что не помешает мерам по борьбе с коронавирусом в стране.
— Значительная часть владельцев ресторанного бизнеса продолжает выплачивать зарплаты своим работникам и нести большое количество сопутствующих расходов, — отметила заместитель председателя фракции Слуга народа Евгения Кравчук.
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Инициатива предусматривает следующие нововведения:
- пребывание одного человека на 5 кв. м площадки;
- температурный контроль на входе в заведение;
- расстановку столов на расстоянии 1,5 м;
- размещение за столом не более 3 посетителей;
- использование одноразовой посуды;
- дезинфекцию предметов после каждого посетителя.
Напомним, ранее мы писали, что Раде предлагали в 10 раз снизить акциз на ввоз б/у авто.
Источник: Евгения Кравчук