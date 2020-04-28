Один человек на 5 кв. м: в Раде инициируют открытие ресторанов

Нардепы от фракции Слуга народа хотят разрешить функционирование летних площадок в кафе и ресторанах во время карантина. Таким образом они надеются спасти украинский ресторанный бизнес, который из-за пандемии коронавируса страдает от убытков.

Парламентарии считают, что пребывание украинцев на летних площадках можно сделать безопасным, что не помешает мерам по борьбе с коронавирусом в стране.

— Значительная часть владельцев ресторанного бизнеса продолжает выплачивать зарплаты своим работникам и нести большое количество сопутствующих расходов, — отметила заместитель председателя фракции Слуга народа Евгения Кравчук.

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Инициатива предусматривает следующие нововведения:

пребывание одного человека на 5 кв. м площадки;

температурный контроль на входе в заведение;

расстановку столов на расстоянии 1,5 м;

размещение за столом не более 3 посетителей;

использование одноразовой посуды;

дезинфекцию предметов после каждого посетителя.

Напомним, ранее мы писали, что Раде предлагали в 10 раз снизить акциз на ввоз б/у авто.

Источник: Евгения Кравчук