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Факты / Украина / Политика

Один человек на 5 кв. м: в Раде инициируют открытие ресторанов

Нардепы от фракции Слуга народа хотят разрешить функционирование летних площадок в кафе и ресторанах во время карантина. Таким образом они надеются спасти украинский ресторанный бизнес, который из-за пандемии коронавируса страдает от убытков.

Парламентарии считают, что пребывание украинцев на летних площадках можно сделать безопасным, что не помешает мерам по борьбе с коронавирусом в стране.

— Значительная часть владельцев ресторанного бизнеса продолжает выплачивать зарплаты своим работникам и нести большое количество сопутствующих расходов, — отметила заместитель председателя фракции Слуга народа Евгения Кравчук.

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Инициатива предусматривает следующие нововведения:

  • пребывание одного человека на 5 кв. м площадки;
  • температурный контроль на входе в заведение;
  • расстановку столов на расстоянии 1,5 м;
  • размещение за столом не более 3 посетителей;
  • использование одноразовой посуды;
  • дезинфекцию предметов после каждого посетителя.

Напомним, ранее мы писали, что Раде предлагали в 10 раз снизить акциз на ввоз б/у авто.

Источник: Евгения Кравчук

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