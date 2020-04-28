Онкология, грипп и ДТП: от чего украинцы умирают чаще всего

Государственная служба статистики обнародовала данные о количестве и причинах смертей украинцев в период с января по февраль 2020 года.
За первые два месяца 2020 года в Украине умерло 100 738 человек.
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- Болезни системы кровообращения – 68 548;
- Онкозаболевания – 13 307;
- Гриппа и пневмония – 1 326;
- Туберкулез – 581;
- ВИЧ – 576;
- Сахарный диабет – 356.
В ДТП погибло 630 граждан, утонули – 154, в пожарах – 237. От отравления алкоголем – 448 человек умерло. Кроме того, 869 украинцев покончили жизнь самоубийством, 243 – стали жертвами умышленного убийства.
Население Украины за январь-февраль 2020 года сократилось на 44,3 тыс.
Ранее в США провели масштабное исследование, по результатам которого оказалось, что 88% пациентов с коронавирусом, подключенных к ИВЛ, умирали.