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Факты / Украина

Погода в Украине на 28 апреля (КАРТА)

28 апреля на востоке без осадков, температура ночью до +3°, днем до +16°.

Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +3°, днем до +19°.

На западе Украины без осадков. Температура ночью до +6°, днем до +21°.

В северных областях без осадков. Температура ночью до +8°, днем до +18°.

В центре облачно с прояснениями, температура ночью до +7°, днем до +18°.

Читайте: С грозами и дождями: погода на майские праздники в Украине (КАРТА)

28 апреля в Киеве без осадков, температура днем до +17°, вечером — до +13°.

Погода в Украине на сегодня, 28 апреля 2020

К слову, прогноз погоды на неделю можно узнать в другом материале Фактов ICTV.

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