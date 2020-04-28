Первый этап ослабления карантина в Киеве начнется 12 мая, если не будет резкого увеличения количества больных. Следующие две недели станут решающими.

На первом этапе в Киеве откроют:

Непродовольственные магазины общей площадью до 300 м².

С требованием присутствии не более 1 посетителя на 10 м² площади помещения и с обязательной санитарной обработкой помещения дважды в день.

Парикмахерские и салоны красоты.

Они будут работать по предварительной записи и не более 1 клиента на каждую услугу одновременно. С требованием санитарной обработки или кварцевания рабочего места после каждого клиента.

Кафе и рестораны будут работать на вынос.

С требованием санитарной обработки помещения дважды в день.

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Парки и скверы.

Позволят ходить группами не более двух человек, если с детьми, тогда двое взрослых и двое детей.

МАФы с запретом потребления пищи и напитков на месте.

и напитков на месте. Небольшие производства непродовольственных товаров и предприятия бытового обслуживания (ателье, бытовые услуги и другие).

С соблюдения требования не более 1 сотрудника 10 м² м не более 1 клиента на 10 м².

Адвокатские и нотариальные бюро, аудиторы.

Не более 1 посетителя на 10 м² площади помещения.

Автокинотеатр.

Крупные торговые центры и магазины у них на первом этапе не откроют.

Напомним, во время брифинга мэр столицы Виталий Кличко представил первый этап ослабления карантина в Киеве.