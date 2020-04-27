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Факты / Украина

Романчук о деле Ганзюк: Мы не останавливаемся, будем собирать доказательства в суде

Сбор доказательств по делу Екатерины Гандзюк продолжится в суде, заявил заместитель начальника департамента Офиса генпрокурора Роман Романчук в эфире Свободы слова на ICTV.

— По делу Екатерины Гандзюк привлечены восемь человек к уголовной ответственности. По пяти людям — непосредственным исполнителям — уже есть приговоры. У нас есть еще один обвиняемый, который заранее пообещал скрывать преступление. И есть две личности подозреваемых организаторов и заказчиков.

Мы не останавливаемся. Увидеть, кто какие показания будет предоставлять, мы сможем только в суде, — сказал он.

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Со своей стороны правозащитница, адвокат Виктора Гандзюка Евгения Закревская заявила, что в суде доказательства не собираются.

— Если прокуратура сознательно отказалась от трех месяцев расследования, то, если она соберет доказательства каким-то образом в другом производстве, то для того, чтобы их приобщить к делу в суде — это будет очень проблемным вопросом, который упрется в защиту, — сказала она.

Как известно, Генеральная прокуратура приняла решение о завершении расследования дела Гандзюк и назвала заказчиков.

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