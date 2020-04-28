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Факты / Украина

Семеро работников Закарпатской ОГА заболели Covid-19, в учреждении усиливают карантин

У семи работников Закарпатской ОГА подтвердили коронавирус. Из них один человек выздоровел, пятеро заболели на прошлой неделе.

Контактных лиц уже установили, необходимую дезинфекцию помещений также провели.

В связи с увеличением количества больных председатель Закарпатской ОГА Алексей Петров подписал распоряжение об усилении карантинных мероприятий в помещении администрации.

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В частности, согласно документу, предусматривается:

  • ограничить массовые мероприятия в админздании областного совета;
  • проводить совещания в режиме селекторной связи;
  • приостановить прием граждан по личным вопросам;
  • входить (выходить) в админздание после проведения температурного скрининга и в масках;
  • документами, дающими право доступа, являются служебные удостоверения лиц, работающих в админздании, временные пропуска и удостоверение депутата областного совета;
  • график пропуска в рабочие дни: с 7.45 до 9.00; с 12.00 до 14.00, с 17.00 до 18.30;
  • увеличить количество уборок всех помещений здания.

Напомним, по состоянию на 28 апреля в Украине подтвердили 9 410 случаев Covid-19. За сутки заболел 401 человек.

Источник: Закарпатская ОГА 

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