Во второе воскресенье после Пасхи православные христиане чествуют усопших.

Этот церковный праздник, в зависимости от региона, называют Радоница или Поминальное воскресенье.

Слово Радоница происходит от слова радость. В этот день после богослужения совершается большая панихида.

По традиции прихожане должны посетить кладбище и помолиться у могил своих усопших родственников.

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Что нельзя делать в Радоницу:

ругаться;

убирать дома и во дворе;

сажать огороды и работать в поле;

устраивать развлечения;

отказывать в милостыне.

Верующие должны накрыть дома скромный поминальный обед. А на могилы усопших нужно принести свечу или живые цветы.

В православной традиции запрещено оставлять алкоголь и еду на могилах.

Напомним, украинцам на время карантина не запрещают посещать кладбища в поминальные дни, но советуют не собираться большими группами.