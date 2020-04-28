Во второе воскресенье после Пасхи православные христиане чествуют усопших.
Этот церковный праздник, в зависимости от региона, называют Радоница или Поминальное воскресенье.
Слово Радоница происходит от слова радость. В этот день после богослужения совершается большая панихида.
По традиции прихожане должны посетить кладбище и помолиться у могил своих усопших родственников.
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Что нельзя делать в Радоницу:
- ругаться;
- убирать дома и во дворе;
- сажать огороды и работать в поле;
- устраивать развлечения;
- отказывать в милостыне.
Верующие должны накрыть дома скромный поминальный обед. А на могилы усопших нужно принести свечу или живые цветы.
В православной традиции запрещено оставлять алкоголь и еду на могилах.
Напомним, украинцам на время карантина не запрещают посещать кладбища в поминальные дни, но советуют не собираться большими группами.