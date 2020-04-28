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Факты / Украина / Общество

Что нельзя делать на Радоницу

Во второе воскресенье после Пасхи православные христиане чествуют усопших.

Этот церковный праздник, в зависимости от региона, называют Радоница или Поминальное воскресенье.

Слово Радоница происходит от слова радость. В этот день после богослужения совершается большая панихида.

По традиции прихожане должны посетить кладбище и помолиться у могил своих усопших родственников.

Читайте: Поминальное воскресенье 2020: традиции и запреты

Что нельзя делать в Радоницу:

  • ругаться;
  • убирать дома и во дворе;
  • сажать огороды и работать в поле;
  • устраивать развлечения;
  • отказывать в милостыне.

Верующие должны накрыть дома скромный поминальный обед. А на могилы усопших нужно принести свечу или живые цветы.

В православной традиции запрещено оставлять алкоголь и еду на могилах.

Напомним, украинцам на время карантина не запрещают посещать кладбища в поминальные дни, но советуют не собираться большими группами.

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