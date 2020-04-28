Всеукраинская школа онлайн: расписание уроков для 1-4 классов

С 9.00 28 апреля в Украине стартовали школьные занятия для учеников 1-4 классов в рамках Всеукраинской школы онлайн.

Уроки можно посмотреть в записи на YouTube-канале МОН. Для удобства пользователей работают отдельные списки воспроизведения.

Ученики, которые имеют проблемы с подключением к интернету, могут посмотреть уроки по телевизору.

1 клас – Пиксель

2 клас – UA: Перший

3 клас – UA: Культура

4 клас – ПлюсПлюс

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Расписание уроков Всеукраинской школы онлайн для 1-4 классов на 28 и 30 апреля















Школа онлайн для 1-4 классов: расписание и темы уроков / 4 фотографии

Напомним, 27 апреля в Украине стартует четвертая неделя Всеукраинской школы онлайн. Факты ICTV публиковали расписание уроков на неделю с 27 апреля до 1 мая.