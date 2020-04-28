Сколько Украина потратила на борьбу с Covid-19

Счетная палата начала изучать расходы на борьбу с коронавирусом.
С начала марта расходы составили 1,093 млрд грн. Из госбюджета выделили 365,324 млн грн, из местных бюджетов 690,374 млн грн.
По словам главы ведомства Валерия Пацкана, специалисты изучают риски и неэффективное использование средств.
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— Поэтому была систематизирована и визуализирована информация, которая позволяет каждому увидеть, как расходуются средства на борьбу с пандемией, — сказал Пацкан.
Ранее Факты ICTV писали, что пик заболеваемости коронавирусом в Украине маловероятен, если придерживаться карантинных рекомендаций. Сейчас ситуация под контролем, заявляют в Минздраве.
Источник: Валерий Пацкан