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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Сколько Украина потратила на борьбу с Covid-19

Счетная палата начала изучать расходы на борьбу с коронавирусом.

С начала марта расходы составили 1,093 млрд грн. Из госбюджета выделили 365,324 млн грн, из местных бюджетов 690,374 млн грн.

По словам главы ведомства Валерия Пацкана, специалисты изучают риски и неэффективное использование средств.

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— Поэтому была систематизирована и визуализирована информация, которая позволяет каждому увидеть, как расходуются средства на борьбу с пандемией, — сказал Пацкан.

Ранее Факты ICTV писали, что пик заболеваемости коронавирусом в Украине маловероятен, если придерживаться карантинных рекомендаций. Сейчас ситуация под контролем, заявляют в Минздраве.

Источник: Валерий Пацкан

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