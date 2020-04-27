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Факты / Украина

Спецпроверка будет: Кабмин получил 43 заявки на должность главы налоговой

Кабинет министров назначит новых глав налоговой и таможенной служб по упрощенной процедуре, а после окончания карантина проведет конкурсный отбор.

Сейчас правительство уже имеет 43 кандидатуры на должность руководителя налоговой, сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в эфире Свободы слова на ICTV.

— Невозможно назначить (руководителей. — Ред.) за один день, как бы министр этого хотел. Еще будет собеседование, еще будет, как я уже сказал, предквалификация, то есть должен соответствовать наличию сертификатов — по иностранному языку, опыту и тд. А после этого, если человек будет не системный, будет еще спецпроверка. Невозможно все это сделать в один день на должность государственной службы категории А, — отметил Немчинов.

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Напомним, Кабинет министров уволил с должностей руководителей Таможни и Налоговой Максима Нефьодова и Сергея Верланова 24 апреля.

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