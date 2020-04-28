В общежитиях Киева нет вспышки Covid-19

Вспышка коронавируса в столичных общежитиях сегодня не выявлена.

Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время онлайн-пресс-конференции.

— В Киеве сегодня 473 общежития различных форм собственности. 77 из них — в коммунальной собственности города. Мы очень вовремя ввели ограничительные меры. Еще 18 марта городские власти обратились в учреждения высшего образования, чтобы они выполнили противоэпидемические мероприятия и отпустили студентов из общежитий домой, — отметил Кличко.

Он добавил, что студентам, которые не имеют возможности изменить место пребывания, позволили жить в общежитиях на период карантина. Руководителям высших учебных заведений было поручено усилить санитарный и противоэпидемический режим в общежитиях.

По его словам, все учреждения обеспечили моющими и дезинфицирующими средствами. Оборудовали помещение для изоляции больных в случае необходимости. Ввели обязательный температурный скрининг и постоянный надзор медработниками.

— У нас были единичные случаи, когда в общежитиях выявляли больных. Все помнят ситуацию в Киевском институте музыки имени Глиэра. Там обнаружили зараженного молодого человека. Впрочем, его вовремя госпитализировали. А все остальные студенты, находившиеся в общежитии, прошли двухнедельную обсервацию, — подчеркнул мэр Киева.

Такой же строгий режим город ввел и в общежитиях, где живут работники коммунальных предприятий столицы. Там тоже постоянно проводят дезинфекцию.

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По состоянию на 28 апреля в Украине зафиксировали 9 410 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19.

За сутки заболел 401 человек. Из них 239 летальных случаев, а 992 пациента выздоровели.

Напомним, на Петропавловской Борщаговке в Киево-Святошинском районе в общежитии произошел очередной случай массового заболевания коронавирусом.

Сейчас в общежитии находится 152 человека, в основном иностранные студенты. Заболело 6 из них и комендант общежития.