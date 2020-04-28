Коронавирусом в Харьковской области за последние сутки заболели еще 25 человек. Это жители Харькова, Валковского, Харьковского, Змиевского, Балаклейского, Изюмского, Волчанского, Лозовского районов.

Самой младшей больной — всего шесть месяцев. Девочка находится на самоизоляции с родителями. Дважды в день медики мониторят состояние здоровья ребенка и матери.

Всего с подтвержденным диагнозом Covid-19 госпитализирован 91 человек. Из них трое подключены к аппаратам ИВЛ, 109 — на самоизоляции.

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С подозрением на коронавирус в Харьковской области госпитализирован 81 человек, 29 находятся на самоизоляции. Выздоровели от болезни еще два человека.

Всего в Харьковской области зафиксирован 221 случай заболевания коронавирусом.

Напомним, по состоянию на 28 апреля в Украине подтвердили 9 410 случаев Covid-19. За сутки заболел 401 человек.