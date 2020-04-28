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Факты / Украина / Общество

В Киевском роддоме №5 открыли отделение для женщин с Covid-19

В Киевском роддоме №5 подготовили отделение, которое будет принимать беременных женщин с коронавирусом или с подозрением на Сovid-19.

Об этом сообщил мэр Киева 28 апреля на онлайн пресс-конференции.

Вчера я посетил один из роддомов столицы. И посмотрел, как там подготовились к приему беременных женщин, больных или с подозрением на коронавирус. Город готов оказать им необходимую помощь, — сообщил Виталий Кличко.

Сейчас в Украине зафиксировано 9 410 подтвержденных случаев заболевания Covid-19. За последние сутки выявлено 401 больного, из них 25 — дети.

Читайте: Как не заразиться коронавирусом беременным — рекомендации ВОЗ

В Киеве зафиксировано 1 298 больных, 78 человек были обнаружены за последние сутки.

Ранее Факты ICTV писали, как защититься беременным во время пандемии коронавируса.

Источник: КГГА

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