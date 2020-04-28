По состоянию на 28 апреля в Полтавской области 180 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. За сутки выявлено 7 больных.
Сейчас выздоровели 20 человек. В Кременчуге — 7 человек, в Миргороде и Миргородском районе — 5, в Горишних Плавнях — 4, в Полтаве 2, в Машивском районе — 1, в Чутовском — 1.
На сегодня в Полтавской области насчитывается 4 летальных случая.
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Мы имеем 17 инфекционных отделений, принимающих первую волну пациентов, а именно смогут обеспечить бесперебойное лечение для 427 человек. У нас насчитывается 241 боксовое помещение и 186 — полубоксовых, — рассказывает глава Полтавской области Олег Синегубов.
Ситуация в городах и районах:
- Кременчуг — 63;
- Полтава — 28;
- Кременчугский район — 21;
- Миргородский район вместе с городом Миргород — 13;
- Горишние Плавные — 12;
- Зеньковский район — 10;
- Полтавский район — 6;
- Карловский район — 5;
- Кобеляцкий район — 4;
- Чутовский район — 3;
- Лубны — 2;
- Лубенский, Пирятинский, Оржицкий, Глобинский и Козельщинский районы — по 2;
- Машевский район — 1 (человек выздоровел)
- Котелевский и Хорольский районы — по 1.
Ранее Факты ICTV сообщали, что в Полтаве митингуют предприниматели, которые требуют открыть рынки во время карантина.