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Факты / Украина / Общество

В Полтавской области 7 новых случаев коронавируса

По состоянию на 28 апреля в Полтавской области 180 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. За сутки выявлено 7 больных.

Сейчас выздоровели 20 человек. В Кременчуге — 7 человек, в Миргороде и Миргородском районе — 5, в Горишних Плавнях — 4, в Полтаве 2, в Машивском районе — 1, в Чутовском — 1.

На сегодня в Полтавской области насчитывается 4 летальных случая.

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Мы имеем 17 инфекционных отделений, принимающих первую волну пациентов, а именно смогут обеспечить бесперебойное лечение для 427 человек. У нас насчитывается 241 боксовое помещение и 186 — полубоксовых, — рассказывает глава Полтавской области Олег Синегубов.

Ситуация в городах и районах:

  • Кременчуг — 63;
  • Полтава — 28;
  • Кременчугский район — 21;
  • Миргородский район вместе с городом Миргород — 13;
  • Горишние Плавные — 12;
  • Зеньковский район — 10;
  • Полтавский район — 6;
  • Карловский район — 5;
  • Кобеляцкий район — 4;
  • Чутовский район — 3;
  • Лубны — 2;
  • Лубенский, Пирятинский, Оржицкий, Глобинский и Козельщинский районы — по 2;
  • Машевский район — 1 (человек выздоровел)
  • Котелевский и Хорольский районы — по 1.

Ранее Факты ICTV сообщали, что в Полтаве митингуют предприниматели, которые требуют открыть рынки во время карантина.

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