По состоянию на 28 апреля в Полтавской области 180 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. За сутки выявлено 7 больных.

Сейчас выздоровели 20 человек. В Кременчуге — 7 человек, в Миргороде и Миргородском районе — 5, в Горишних Плавнях — 4, в Полтаве 2, в Машивском районе — 1, в Чутовском — 1.

На сегодня в Полтавской области насчитывается 4 летальных случая.

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Мы имеем 17 инфекционных отделений, принимающих первую волну пациентов, а именно смогут обеспечить бесперебойное лечение для 427 человек. У нас насчитывается 241 боксовое помещение и 186 — полубоксовых, — рассказывает глава Полтавской области Олег Синегубов.

Ситуация в городах и районах:

Кременчуг — 63;

Полтава — 28;

Кременчугский район — 21;

Миргородский район вместе с городом Миргород — 13;

Горишние Плавные — 12;

Зеньковский район — 10;

Полтавский район — 6;

Карловский район — 5;

Кобеляцкий район — 4;

Чутовский район — 3;

Лубны — 2;

Лубенский, Пирятинский, Оржицкий, Глобинский и Козельщинский районы — по 2;

Машевский район — 1 (человек выздоровел)

Котелевский и Хорольский районы — по 1.

Ранее Факты ICTV сообщали, что в Полтаве митингуют предприниматели, которые требуют открыть рынки во время карантина.