Инфицированный коронавирусом житель Тернополя сбежал из самоизоляции и гулял по городу в нетрезвом состоянии.

Об этом заявил начальник городской полиции Тернополя Сергей Осадца.

По его словам, правонарушителя ждет административная ответственность.

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— Есть факты, когда человек, зараженный Covid-19, выходил за пределы амбулаторного лечения в состоянии алкогольного опьянения. Три человека нам это подтвердили. Сейчас ищем видеоподтверждение этого факта. Мы отреагируем должным образом, будет составлен административный протокол, — отметил Осадца.

С начала карантина в Тернополе правоохранители зафиксировали 33 нарушения правил карантина. Статистика свидетельствует, что в городе стало больше краж, разбоев и фактов распития алкогольных напитков и отсутствия средств индивидуальной защиты в общественных местах.

Ранее Факты ICTV сообщали о самоубийстве жителя Тернополя, который находился на обсервации после возвращения из Польши. 39-летний мужчина жил там в течение двух лет.

Источник: За Збручем