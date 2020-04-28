В военном госпитале Харькова 14 случаев коронавируса, из них восемь врачей

У 14 пациентов Военно-медицинского клинического центра Северного региона подтвержден коронавирус.

Об этом сообщил глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер в эфире одного из телеканалов.

— Там зафиксировано 14 человек на сегодня. Из них восемь врачей, которые там работают, девятый прикрепленный, находится в командировке, и пять военнослужащих, — сказал он.

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По его словам, несколько случаев болезни протекают бессимптомно, из-за чего врачи сомневаются в диагнозе.

— При этом врачи, у которых установлено инфицирование, не верят, что они болеют. Они у своего руководства получили разрешение направить образцы еще в Киев, чтобы проверить наличие коронавируса, — добавил Кучер.

Напомним, на 27 апреля в Харьковской области подтвердили 196 случаев заболевания коронавирусом.