PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

В военном госпитале Харькова 14 случаев коронавируса, из них восемь врачей

У 14 пациентов Военно-медицинского клинического центра Северного региона подтвержден коронавирус.

Об этом сообщил глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер в эфире одного из телеканалов.

— Там зафиксировано 14 человек на сегодня. Из них восемь врачей, которые там работают, девятый прикрепленный, находится в командировке, и пять военнослужащих, — сказал он.

Читайте: В психбольнице Харьковской области зафиксировали вспышку Covid-19

По его словам, несколько случаев болезни протекают бессимптомно, из-за чего врачи сомневаются в диагнозе.

— При этом врачи, у которых установлено инфицирование, не верят, что они болеют. Они у своего руководства получили разрешение направить образцы еще в Киев, чтобы проверить наличие коронавируса, — добавил Кучер.

Напомним, на 27 апреля в Харьковской области подтвердили 196 случаев заболевания коронавирусом.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка