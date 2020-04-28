По состоянию на 28 апреля 2020 года в Житомирской области 354 человека заболели коронавирусом, из них 21 ребенок.

Covid-19 диагностировали и в 74 медицинских работников, контактировавших с больными.

— Состояние всех медицинских работников удовлетворительное. Шестеро находятся на стационарном лечении, — сообщил начальник управления здравоохранения Житомирской ОГА Николай Суслик.

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Двое жителей региона подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. 19 человек в Житомирской области уже побороли коронавирусную болезнь.

Напомним, ранее мы писали, что из-за распространения коронавируса в Житомирской области с 17 по 27 апреля в регионе усилили карантинные меры.

Источник: Житомирская областная государственная администрация