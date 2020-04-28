По состоянию на 28 апреля общее количество больных коронавирусом в ВСУ составляет 53 человека. За прошедшие сутки зарегистрировано девять новых случаев.

Ранее шесть случаев обнаружили в Харьковской области. Утром 28 апреля Covid-19 подтвердили еще у трех человек. Военнослужащие находятся на самоизоляции, под наблюдением медицинской службы. Симптомов заболевания нет.

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Всего за период пандемии выздоровели 18 военных, двое умерли. На изоляции (в частности, на самоизоляции) находятся 367 человек.

Напомним, в Украине по состоянию на 28 апреля зарегистрировали 9 410 случаев Covid-19. За сутки заболел 401 человек.