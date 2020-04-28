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Факты / Украина / Общество

В ВСУ опровергли вспышку коронавируса среди военных медиков

За прошедшие сутки в Вооруженных силах Украины было зафиксировано всего три новых случая коронавируса, а не девять, как сообщалось ранее.

Об этом сообщили в Командовании медицинских сил ВСУ.

Информация о заражении работников Военно-медицинского клинического центра в Харьковской области была ошибочной.

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— В ВСУ усомнились в начальных результатах их тестов и повторно направили анализы на исследование в Киев, — сообщили в ВСУ.

Напомним, утром Командование Медицинских сил сообщало, что общее количество больных коронавирусом в ВСУ составляет 53 человека.

Источник: Командование медицинских сил

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