В ВСУ опровергли вспышку коронавируса среди военных медиков

За прошедшие сутки в Вооруженных силах Украины было зафиксировано всего три новых случая коронавируса, а не девять, как сообщалось ранее.
Об этом сообщили в Командовании медицинских сил ВСУ.
Информация о заражении работников Военно-медицинского клинического центра в Харьковской области была ошибочной.
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— В ВСУ усомнились в начальных результатах их тестов и повторно направили анализы на исследование в Киев, — сообщили в ВСУ.
Напомним, утром Командование Медицинских сил сообщало, что общее количество больных коронавирусом в ВСУ составляет 53 человека.
Источник: Командование медицинских сил