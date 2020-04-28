Пик заболеваемости коронавирусом в Украине маловероятен, если придерживаться карантинных рекомендаций.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

— Очень важно понимать, что пик — это то состояние, когда медицинская система не может оказывать медицинскую помощь всем, кому она нужна. Если мы будем придерживаться всех карантинных мероприятий, то я уверен, что пик маловероятен.

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Максим Степанов также отметил, что сейчас ситуация под контролем. Минздрав постоянно ищет баланс между нагрузкой на систему и смягчением карантина.

Поэтому министр уверен, что Украина может полностью избежать любого пика.

Напомним, по состоянию на 28 апреля, в Украине подтвердили 9 410 случаев Covid-19. За сутки заболел 401 человек. Кроме того, зарегистрировано 239 летальных случаев, 992 пациента выздоровели.