В Украине проведут тестирование на антитела к Covid-19

Тестирование на антитела к коронавирусу запускают в Одесской и Сумской областях.

Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире Свободы Слова на телеканале ICTV.

По его словам, такие тестирования позволят ретроспективно посмотреть наличие антител и эпидемиологически узнать, были пропущены случаи инфицирования.

Читайте: Израильские биологи получили антитела против коронавируса

— ИФА-тесты к нам зашли уже, и мы начинаем тестирование, мы будем видеть реальную картину. Никто не собирается скрывать реальную картину заболеваемости, — заявил Ляшко.

Ранее Факты ICTV писали, что только 2-3% мирового населения имеет антитела к коронавирусу, но это не значит, что у него есть иммунитет.