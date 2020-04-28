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Факты / Украина / Общество

В Украине от коронавируса умерло 239 человек

В Украине с начала эпидемии от коронавируса умерло 239 человек.

По половому структурой преобладают мужчины, а по возрастному — люди старше 50 лет.

Большинство умерших имели сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких.

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По состоянию на 28 апреля в Украине зафиксировано 9410 случаев.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что при условии соблюдения всех правил безопасности продовольственные рынки смогут возобновить работу с 1 мая.

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