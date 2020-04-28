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Факты / Украина / Общество

В украинских тюрьмах зафиксировали шесть случаев коронавируса

В тюрьмах и колониях Украины зарегистрировано шесть случаев коронавируса.

Об этом сообщает департамент по вопросам исполнения уголовных наказаний Минюста.

— По состоянию на 28 апреля коронавирусную инфекцию обнаружили в четырех работников Государственной уголовно-исполнительной службы, — говорят в департаменте.

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В українських тюрмах зафіксували шість випадків коронавірусу

Еще по одному случаю обнаружено среди лиц, взятых под стражу в Черновицком и Кропивницком следственных изоляторах.

Как писали Факты ICTV, в 2019 году в следственных изоляторах зафиксировали 76 случаев объявления голодовки.

Источник: Департамент по вопросам исполнения уголовных наказаний

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