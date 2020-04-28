Открытие продовольственных рынков: Степанов назвал условия

Министерство здравоохранения и Минэкономики разработали четкий алгоритм санитарного контроля для продовольственных рынков в проекте постановления, внесенного на рассмотрение правительства 29 апреля, сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

— Сейчас планируется открытие продовольственных рынков, которые смогут обеспечить соблюдение санитарных норм, — подчеркнул он.

Документ, по его словам, предусматривает ряд требований:

допуск работников, продавцов и посетителей только в масках;

прохождение бесконтактного температурного скрининга;

наличие на каждом входе диспенсеров с антисептиком;

количество посетителей, одновременно находящихся на территории рынка, не может превышать норму — один покупатель на 10 кв. м;

дезинфекция контактных поверхностей на рынке каждые 3 часа;

уборка и дезинфекция всех помещений в конце каждого рабочего дня;

отсутствие неконтролированной стихийной торговли на территориях, прилегающих к рынку;

расстояние между рабочими местами продавцов — не менее 3 м;

обеспечение постоянного информирования посетителей рынка относительно установленных ограничений и по профилактике коронавирусной болезни;

обеспечение контроля за соблюдением требований профилактики распространения коронавируса и оперативное устранение нарушений.

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По состоянию на 28 апреля в Украине зафиксировали 9 410 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19.

За сутки заболел 401 человек. Из них 239 летальных случаев, а 992 пациента выздоровели.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что при условии соблюдения всех правил безопасности продовольственные рынки смогут возобновить работу с 1 мая.