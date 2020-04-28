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Факты / Украина / Общество

Открытие продовольственных рынков: Степанов назвал условия

Министерство здравоохранения и Минэкономики разработали четкий алгоритм санитарного контроля для продовольственных рынков в проекте постановления, внесенного на рассмотрение правительства 29 апреля, сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

— Сейчас планируется открытие продовольственных рынков, которые смогут обеспечить соблюдение санитарных норм, — подчеркнул он.

Документ, по его словам, предусматривает ряд требований:

  • допуск работников, продавцов и посетителей только в масках;
  • прохождение бесконтактного температурного скрининга;
  • наличие на каждом входе диспенсеров с антисептиком;
  • количество посетителей, одновременно находящихся на территории рынка, не может превышать норму — один покупатель на 10 кв. м;
  • дезинфекция контактных поверхностей на рынке каждые 3 часа;
  • уборка и дезинфекция всех помещений в конце каждого рабочего дня;
  • отсутствие неконтролированной стихийной торговли на территориях, прилегающих к рынку;
  • расстояние между рабочими местами продавцов — не менее 3 м;
  • обеспечение постоянного информирования посетителей рынка относительно установленных ограничений и по профилактике коронавирусной болезни;
  • обеспечение контроля за соблюдением требований профилактики распространения коронавируса и оперативное устранение нарушений.

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По состоянию на 28 апреля в Украине зафиксировали 9 410 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19.

За сутки заболел 401 человек. Из них 239 летальных случаев, а 992 пациента выздоровели.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что при условии соблюдения всех правил безопасности продовольственные рынки смогут возобновить работу с 1 мая.

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