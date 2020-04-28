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Факты / Украина / Общество

С Майами эвакуировали 259 украинцев, часть из них — участники программы FLEX

28 апреля ночью в аэропорт Борисполь прибыл самолет из Майами, на борту которого были эвакуированые украинцы.

Спецрейсом прибыли 259 наших граждан, из которых почти половина — ученики, которые учились в США по образовательной программе FLEX.

Почти 200 украинцев, которые прибыли в Киев, согласились на самоизоляцию, которую будут контролировать с помощью мобильного приложения Дія.

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Эвакуационный рейс из США был специально организован Министерством иностранных дел и Министерством инфраструктуры.

После приземления самолета сотрудники санитарно-карантинного подразделения вместе с сотрудниками ДПС провели температурный скрининг всем пассажирам.

  • С Майами эвакуировали 259 украинцев, часть из них - участники программы FLEX
  • С Майами эвакуировали 259 украинцев, часть из них - участники программы FLEX
  • С Майами эвакуировали 259 украинцев, часть из них - участники программы FLEX
  • С Майами эвакуировали 259 украинцев, часть из них - участники программы FLEX
  • С Майами эвакуировали 259 украинцев, часть из них - участники программы FLEX
  • С Майами эвакуировали 259 украинцев, часть из них - участники программы FLEX
С Майами эвакуировали 259 украинцев, часть из них — участники программы FLEX / 3 фотографии

Все пассажиры рейса из Майами были настроены на обязательную обсервацию, однако в Украине у них появился выбор. Кабмин внес изменения в порядок прохождения карантина лицами, прибывшими из-за рубежа. Теперь украинцы смогут на две недели изолироваться дома при условии регистрации в приложении Дія вдома, — сообщила пресс-служба ГНС.

Остальные 59 пассажиров, прибывшие из Америки, отправились на обсервацию.

Ранее мы сообщали, что Министерство инфраструктуры обнародовало график специальных рейсов, которыми украинцы смогут вернуться из-за границы в условиях пандемии.

Источники: УНИАН, МВД

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