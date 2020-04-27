Закон о банках могут проголосовать 10-11 мая – Арахамия

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рассмотрел все 16 586 поправок к законопроекту О совершенствовании некоторых механизмов банковской деятельности.

Об этом сообщил первый заместитель главы комитета, нардеп от фракции Голос Ярослав Железняк.

— Наш комитет работал в режиме нон-стоп, чтобы подготовить законопроект к рассмотрению в Верховной Раде. От комитета мы приняли решение и оно по всем 16 586 правкам. Сейчас он готовится секретариатом. Я надеюсь, что в ближайшее время он будет предоставлен всем народным депутатам. Мы уже имеем информацию, что многие депутаты попытаются затянуть рассмотрение в зале парламента, поэтому мы будем вынуждены потратить минимум неделю на новую процедуру регламента, — сообщил он.

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Со своей стороны народный депутат фракции Слуга народа Давид Арахамия рассказал, как и когда законопроект дойдет до рассмотрения Рады.

— Таблицу сводят. Затем сведенную таблицу должны предоставить всем депутатам. Должно пройти 10 дней на ознакомление. В этот четверг мы впервые применим эту процедуру (принятую для борьбы со спамом). Когда 10 дней будут исчерпаны, мы вынесем это в зал. Думаю, что при спецпроцедуре — это будет не более одного парламентского дня, во время которого поддержат законопроект в редакции комитета, — сказал нардеп.

По его прогнозу, финальное голосование за законопроект может пройти уже 10-11 мая.

Напомним, на третьем внеочередном заседании парламента 30 марта нардепы 267 голосами поддержали в первом чтении и за основу законопроект №2571-д о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.

Однако затем нардепы устроили так называемый законодательный спам, подав рекордное количество поправок.