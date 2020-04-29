43 новых случая: в Киеве количество инфицированных коронавирусом возросло до 1 341

Еще 43 человека в Киеве инфицированы коронавирусом, пятеро из них медики.

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко во время брифинга.

Всего в столице 1 341 случай Covid-19, 24 человека погибли, 69 — выздоровели.

За минувшие сутки заболели: 21 женщина в возрасте от 25 до 60 лет, одна девочка 12 лет.

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20 мужчин от 20 до 66 лет и мальчик, которому 9 лет.

17 пациентов госпитализировали.

Напомним, по состоянию на 29 апреля в Украине зафиксировали 9 866 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. За сутки заболели 456 человек.