PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

43 новых случая: в Киеве количество инфицированных коронавирусом возросло до 1 341

Еще 43 человека в Киеве инфицированы коронавирусом, пятеро из них медики.

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко во время брифинга.

Всего в столице 1 341 случай Covid-19, 24 человека погибли, 69 — выздоровели.

За минувшие сутки заболели: 21 женщина в возрасте от 25 до 60 лет, одна девочка 12 лет.

Читайте: Карта распространения коронавируса онлайн — статистика

20 мужчин от 20 до 66 лет и мальчик, которому 9 лет.

17 пациентов госпитализировали.

Напомним, по состоянию на 29 апреля в Украине зафиксировали 9 866 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. За сутки заболели 456 человек.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка