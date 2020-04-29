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Факты / Украина / Бизнес и финансы

72% украинцев нашли отечественную замену импортным лекарствам – исследование

72% украинцев в целях экономии оптимизировали свой “лекарственный рацион” и заменили иностранные препараты доступными украинскими аналогами. Об этом идет речь в социологическом исследовании Отношение и потребительское поведение относительно безрецептурных лекарственных препаратов украинского и иностранного производства компании Corestone.

Согласно исследованию, проведенному совместно с фармацевтической компанией Дарница, лишь 9% опрошенных категорически не доверяют украинскому производителю. Основная причина недоверия – стереотип о том, что качество украинских препаратов ненадлежащее. А 16% опрошенных не осведомлены о том, что препараты с одним действующим веществом могут иметь различные названия.

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Исследование происходило с 26 февраля по 11 марта 2020 года. Всего было опрошено 2 023 человека по всей территории Украины, без учета временно оккупированных территорий.

Украинская фармацевтика вошла в топ-5 отраслей по интенсивности инвестиций. Кроме того, компания Fitch Solutions отнесла украинский фармрынок к категории high-reward markets, то есть рынков с высоким потенциалом.

Одним из ключевых факторов роста украинской фармы аналитики видят расширение доступа населения к медицине за счет медицинской реформы, в частности, программ государственной компенсации стоимости лекарств наподобие уже действующей программы Доступні ліки.

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Фото: Unsplash

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